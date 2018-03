Größtes NCL-Kreuzfahrtschiff kommt 2011 nach Europa

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Die US-Kreuzfahrtreederei NCL holt ihr größtes Schiff für die Sommersaison 2011 nach Europa. Vom Mai bis Oktober soll die «Norwegian Epic» von Barcelona aus zu Fahrten im westlichen Mittelmeer aufbrechen.

Das teilte die Reedereivertretung in Frankfurt mit. Angesteuert werden sollen die Häfen Livorno, Civitavecchia und Neapel in Italien sowie Palma de Mallorca. Die 325 Meter lange «Norwegian Epic» für 4200 Passagiere wird derzeit noch gebaut und soll im Sommer 2010 in die NCL-Flotte aufgenommen werden. Bis zum Mai 2011 soll das Schiff zunächst in der Karibik eingesetzt werden. Auch in der Wintersaison 2011/12 soll es dort unterwegs sein.

Zu den Einrichtungen an Bord gehören unter anderem das «erste Zirkuszelt auf hoher See», eine Eisbar mit minus acht Grad Raumtemperatur und eine 60 Meter lange Röhrenrutsche.