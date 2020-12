Bendorf-Sayn, Hüttenstraße

größere Ölspur in Bendorf-Sayn festgestellt

Am 01.12.2020 gegen 14:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle durch eine Spaziergängerin eine größere Ölspur auf der Hüttenstraße / in der Langfuhr in Bendorf-Sayn sowie auf einer angrenzenden Wiese bis zum Mühlenbach (Nähe Klärwerk) aufmerksam gemacht.