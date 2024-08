«Bochum, ich komm aus Dir» singt Herbert Grönemeyer über seine Liebe zur Stadt im Ruhrgebiet. Diese Verbundenheit wird beim Spiel des VfL am Sonntag auch auf den Trikots zu sehen sein.

Fußball: Bundesliga, VfL Bochum - 1. FC Heidenheim, 29. Spieltag, Vonovia Ruhrstadion. Das Logo des VfL liegt auf dem Boden am Spielfeldrand. (zu dpa: «Grönemeyer wird Ärmelsponsor beim VfL Bochum»)

Fußball: Bundesliga, VfL Bochum - 1. FC Heidenheim, 29. Spieltag, Vonovia Ruhrstadion. Das Logo des VfL liegt auf dem Boden am Spielfeldrand. (zu dpa: «Grönemeyer wird Ärmelsponsor beim VfL Bochum») Foto: Fabian Strauch/DPA

Bochum (dpa). Herbert Grönemeyer wird im DFB-Pokal Ärmelsponsor des VfL Bochum. Das Team werde beim Spiel am Sonntag erstmals mit dem Schriftzug «HG 4630 Bochum» auf dem Ärmel antreten, teilte der Fußball-Verein mit. Dies sei eine Anlehnung an das Jubiläum des doppelten Platinalbums des Musikers. Grönemeyers Album «4630 Bochum» erschien 1984. In der ersten Runde des Pokals trifft der Revierclub auf Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg (15.30 Uhr).

«Es war immer ein großer Traum von mir, mal im VfL-Trikot im Ruhrstadion aufzulaufen», wird Herbert Grönemeyer zitiert. Dies sei ihm zwar nicht gelungen. Aber er freue sich riesig, «es immerhin aufs Trikot geschafft» zu haben. Sowohl für die Pokalsaison als auch in der Bundesliga wünsche er dem Verein den größtmöglichen Erfolg.

«Die Idee ist rund um seine spektakulären Konzerte in unserem Vonovia Ruhrstadion entstanden», sagte Tim Jost, Direktor Marketing und Vertrieb des VfL Bochum. Der Verein sei sehr stolz, mit Grönemeyer einen der bekanntesten Künstler Deutschlands als Pokalpartner gewonnen zu haben.

Mit dem Trikot will der Verein auch wohltätige Organisationen unterstützen. Pro Trikot sollen 10 Euro des Verkaufspreises der limitierten Trikots an die «Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. – Kindertafel» sowie die «Suppenküche Bochum e.V.» gehen. Zudem sollen sie den Betrag erhalten, der durch die Versteigerung von getragenen Trikots zusammenkommt.

«Wir freuen uns sehr, dass unsere Mannschaft in dieser Pokalsaison mit dem legendären HG 4630 Bochum-Schriftzug auflaufen wird und wir dadurch auch noch etwas Gutes tun können», sagte Jost.