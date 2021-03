Grober Unfug auf dem Friedhof

In der Nacht von Freitag, 19.03.2021 auf Samstag, 20.03.2021 wurden durch unbekannte Personen auf dem Friedhof Burgstraße, im Bereich der Friedhofskapelle, mehrere Weinflaschen zerschlagen.



Offensichtlich hatte hier zuvor eine „Party“ stattgefunden.

Zeugen, welche in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich an die Polizei Wittlich zu wenden.



