Griechischer Biathlet: Mit 45 Oldie in Vancouver

Griechenland wird bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver mit dem ältesten Athleten und seiner Tochter im Biathlon vertreten sein.

«Wenn alles gut geht, werden wir ins Buch der Rekorde eingetragen,» zitierte die griechische Presse Athanassios Tsakiris. Der 45 Jahre alte Sportlehrer und seine 20-jährige Tochter Panagiota wollen zusammen in Kanada an den Spielen teilnehmen. «Ich bin zurzeit der älteste Olympia-Athlet im Biathlon der Welt. Es ist toll, mit meiner Tochter dabei zu sein», sagte Tsakiris der griechischen Zeitung «Ta Nea».

Beide Athleten müssen wegen des Mangels an Schnee in ihrem Heimatland des öfteren nach Bulgarien oder Österreich ausweichen, um vernünftig trainieren zu können. Vater und Tochter Tsakiris wissen sehr wohl, dass sie in Vancouver als Exoten gelten werden. «Wichtig ist, dabei zu sein», betonten sie. Insgesamt wird das griechische Team mit sechs Athleten bei den Spielen in Vancouver vertreten sein.