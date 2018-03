Griechenland-Schnäppchen im Netz und Reisebüro gleich günstig

Für Griechenlandreisen bieten Veranstalter derzeit Rabatte von bis zu 30 Prozent – diese Angebote sind online, im Reisebüro oder direkt beim Veranstalter gleich günstig.

«Die Preise gelten in allen Vertriebskanälen», erklärt Sibylle Zeuch, Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes (DRV). Vor allem Hotels hätten ihre Preise gesenkt, was die Reiseveranstalter in Form von Sonderangeboten an die Kunden weitergeben. Weniger Veränderungen gebe es dagegen bei den Flugpreisen.

Laut einer dpa-Umfrage versuchen die deutschen Reiseveranstalter momentan, verunsicherten Urlaubern Griechenland schmackhaft zu machen. Rabatte bis zu 30 Prozent sollen sie in das Mittelmeerland locken.