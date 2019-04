Rom

Greta Thunberg trifft Papst bei Generalaudienz

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg trifft Papst Franziskus bei der Generalaudienz am kommenden Mittwoch in Rom. Die 16-Jährige gehört zum Kreis der Besucher, die den Papst auf dem Petersplatz begrüßen dürfen, sagt der Vatikansprecher der dpa. Thunberg streikt seit August 2018 für mehr Klimaschutz weltweit. Ihr Protest hat Menschen in der ganzen Welt inspiriert, freitags auf die Straße zu gehen, um für eine strengere Klimapolitik einzutreten. Franziskus engagiert sich ebenfalls für dieses Thema. Am kommenden Freitag will Thunberg an einem Schulstreik in Rom teilnehmen.