Stockholm

Greta Thunberg nimmt Protest in Schweden wieder auf

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat nach der Rückkehr in ihre Heimat ihre Protestaktion vor dem Parlament in Stockholm wiederaufgenommen. Sie veröffentlichte dazu auf Twitter ein Bild, das sie mit dem berühmten Protestschild mit der Aufschrift „Skolstrejk för klimatet“ (Schulstreik fürs Klima) zeigt. „Schulstreik-Woche 70. Stockholm!“, schrieb sie dazu. Die meisten Schulen in der schwedischen Hauptstadt sind seit Freitag in den Weihnachtsferien.