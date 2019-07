Stockholm (dpa)

Greta Thunberg auf dem Weg nach Berlin

Stockholm (dpa). Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich erneut auf die Reise nach Deutschland gemacht. Die 16-jährige Schwedin stellte heute ein Foto von sich auf Twitter, das sie vor einem Zug in Stockholm zeigt. „Ich bin jetzt auf dem Weg nach Deutschland und dann nach Frankreich“, schrieb sie dazu. Am Freitag werde sie ab 10.00 Uhr an einem Klimaprotest im Berliner Invalidenpark teilnehmen. Dort will sie nach Angaben eines Sprechers der Klimaschutzbewegung Fridays for Future eine Rede halten. Tausende Demonstranten werden zu der Kundgebung erwartet – trotz Schulferien.