Konstanz/Kreuzlingen (dpa) – Die Universität Konstanz und die Pädagogische Hochschule (PHTG) des Schweizer Grenzkantons Thurgau richten gemeinsam einen Masterstudiengang «Frühe Kindheit» ein.

Dessen Absolventen sollen Personal für die Kleinkindbetreuung ausbilden, wie die Uni Konstanz am Freitag mitteilte. Die neue grenzüberschreitende Einrichtung in Konstanz und der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen erkenne an, dass Kinder in den ersten Lebensjahren Fähigkeiten wie in keinem anderen Lebensabschnitt erwerben. Geplant sind ab dem Studienjahr 2011/12 maximal 30 Studienplätze und zwei Professorenstellen, Uni Konstanz: www.uni-konstanz.de Hochschule Thurgau: www.campus.phtg.ch