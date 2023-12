Gremium spricht sich gegen Antisemitismus aus

Als Andernacher erkläre man sich mit den Menschen in Israel solidarisch. Der Kampf gegen Antisemitismus und Judenfeindlichkeit sehe man als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an: „Jüdinnen und Juden müssen und sollen sicher in unserer Stadt, in Rheinland-Pfalz, in Deutschland und der Welt leben können.“ Gleichzeitig akzeptiere man es nicht, wenn extreme Kreise die aktuelle Lage ausnutzten, um Stimmung gegen Bürger muslimischen Glaubens zu machen. Als Andernacher wolle man sich für den interreligiösen Dialog, für ein friedliches Zusammenleben und gegen eine weitere Spaltung der Gesellschaft einsetzen.