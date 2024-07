Toni Kroos' Geburtsstadt Greifswald hat den Fußball-Nationalspieler nach dessen Karriereende mit einer besonderen Aktion ehrt. Die Pressestelle des Rathauses rief die Einwohner auf, sich am selben Tag auf den Markt in weißen und rosa Trikots oder T-Shirts zu versammeln. Sie sollten sich so aufstellen, dass sie gemeinsam den Namen Toni bilden. (zu dpa: «Greifswald ehrt Kroos - Hunderte Menschen bilden «Toni»») Foto: Stefan Sauer/DPA