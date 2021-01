Green Bay Packers als erstes Team in Conference Finals

Das beste Team der NFC bezwang die Los Angeles Rams in den NFL-Playoffs am Samstag 32:18 und trifft am kommenden Wochenende nun im Conference Final entweder auf die New Orleans Saints oder die Tampa Bay Buccaneers. Diese Partie ist am Sonntag.

Der 24 Jahre alte St. Brown hatte früh eine gute Szene, als er einen Pass über 27 Yard fing und danach noch eine ordentliche Strecke mit dem Ball rannte. Die Packers hatten die Rams insgesamt die ganze Zeit im Griff und gerieten nie in Rückstand.

Der 37 Jahre alte Quarterback Aaron Rodgers hatte gegen die beste Abwehr der Liga wie so oft in dieser Saison sehr starke Aktionen und führte sein Team mit zwei Touchdown-Pässen und einem selbst erlaufenen Touchdown zum Erfolg. Erstmals in dieser von der Corona-Pandemie beeinflussten Spielzeit waren im Lambeau Field in Green Bay Zuschauer zugelassen. Nach Angaben des TV-Senders FOX waren etwa 9000 Menschen auf den Tribünen.

