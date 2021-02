Granerud siegt in Zakopane – Eisenbichler Zwölfter

Auch Karl Geiger (22.), Martin Hamann (24.) und Pius Paschke (30.) holten Weltcup-Punkte. Der Sieg ging einmal mehr an Norwegens Gesamtführenden Halvor Egner Granerud, der 132 und 133 Meter sprang. Neben Granerud schafften es auch Anze Lanisek aus Slowenien und der Norweger Robert Johansson, der von Rang 20 auf drei sprang, auf das Podest.

Die deutschen Skispringer haben vor der WM in Oberstdorf (ab 23. Februar) noch einiges aufzuholen. Schon das Springen am Samstag war sehr ernüchternd verlaufen, als Eisenbichler und Pius Paschke (geteilter 14. Platz) es als beste Deutsche nicht in die Top Ten schafften. Flug-Weltmeister Geiger steckt seit Wochen in einem Formtief.

