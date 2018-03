Grafschafter SV setzt sich an die Tabellenspitze

Kein Teaser vorhanden

Nico Koch (rechts) und der TuS Hausen lieferte sich mit dem Bezirksliga-Absteiger SG Eich/Nickenich/Kell beim 1:1 einen heißen Kampf. Der TuS dominierte das Spiel, glich aber erst in der Schlussphase aus.

Foto: Andreas Walz

TuS Hausen -

SG Eich/Nickenich/Kell 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang hatte der TuS alles im Griff, nur Treffer wollten nicht fallen. "Mit dem 0:0 zur Pause waren wir gut bedient", sagte auch der Eicher Trainer Jürgen Krayer. Dessen Akteur Alex Schulden stellte den Spielverlauf auf den Kopf, als er nach 55 Minuten für die Gästeführung sorgte. Hausen rannte unentwegt an. Aber: "Selbst einen Meter vor des Gegners Tor haben wir noch quer gespielt", sagte TuS-Trainer Mike Großkopf. Erst in der 85. Minute kam dessen Mannschaft durch Dominic Frett zum überfälligen Ausgleich. "Aber auch das fühlt sich noch wie eine Niederlage an", so Großkopf. Krayer hingegen akzeptierte den späten Ausgleichstreffer: "Das war schon verdient, mit dem Punktgewinn sind wir doch schon zufrieden."

SG Baar/Herresbach -

Sportfreunde Miesenheim 1:3 (0:1)

Zufrieden wirkte auch Miesenheims Trainer Markus Laux, denn zuvor hatte der Tabellenzweite der vergangenen Saison beim Titelaspiranten aus der Eifel gewonnen. "Die Effizienz hat gewonnen, denn optisch überlegen war für mich Baar/Herresbach. Die Punkte sind da, das stimmt uns positiv. Mehr war nicht zu erreichen, aber zwischenzeitlich haben wir doch die Ordnung verloren", meinte der Miesenheimer Trainer. Dennis Niederprüm brachte das Gästeteam in Führung (19.), der Herresbacher Florian Pung glich aus (62.). "In solchen Spielen machen Kleinigkeiten den Unterschied aus. Und Dennis Niederprüm war heute der Unterschied. Bis zur 74. Minute hatten wir eigentlich alles im Griff", so SG-Trainer Thomas Augel. Doch dann kam Niederprüm und zirkelte den Ball zum 2:1 in den Winkel (74.). Kevin Kowalski machte mit dem dritten Gästetreffer alles klar (87.). Der Herresbacher Peter Pung sah nach einer Notbremse die Rote Karte (77.).

SG Elztal -

FC Andernach 1:2 (1:1)

Die Andernacher Führung durch Sinan Tertemez (15.) glich Elztals Max Staufenbiel (22.) umgehend aus. Nachdem Christian Schopf die gesamte Elztaler Abwehr stehen gelassen und auf Florian Cui quergelegt hatte, schob Stürmer der Gäste zum 2:1 ein (71.). Elztals Trainer Lars Lauber war bedient: "Nach der Pause war es ein Spiel auf ein Tor, aber nicht auf unseres. Aber wir drücken den Ball eben nicht über die Linie." FC-Coach Leo Bicvic schämte sich zwar nicht für den Sieg, gestand aber, dass "beide Mannschaft absolut identisch gespielt haben. Das wäre das verdienteste Unentschieden der Fußballgeschichte gewesen."

SC Bad Bodendorf -

SG Wehr/Rieden/V. 0:1 (0:0)

Auf dem staubigen Hartplatz in Bad Bodendorf wurde der Platz mit dem Wasserschlauch gewässert, auch die Spieler nutzten die willkommene Erfrischung zur Abkühlung. Sportlich hatte Bad Bodendorf die besseren Möglichkeiten. André Suckow (8.) und Thomas Paul (18.) hatten die Führung vor Augen. Den Treffer aber erzielten die Gäste nach 70 Minuten. Michael Bell verwandelte einen Freistoß zum Auswärtssieg. "Mit Fußball hatte das heute nicht viel zu tun", meinte der Wehrer Trainer Walter Berresheim. Bad Bodendorfs Coach Reiner Bell sah sein Team im Vorteil: "Es war ein harter Tag für alle Akteure und ein glücklicher Sieg für die Gäste."

Grafschafter SV -

VfB Polch 4:2 (2:1)

GSV-Trainer Jörg Rohleder sagte erfreut: "Wir hatten unzählige Chancen, haben viele liegen gelassen. Polch verfügt über einen wahnsinnig guten Schlussmann." Der heißt Marc Schweitzer und hielt den VfB lange Zeit im Spiel. "Es hätte auch 3:3 oder sogar 7:2 ausgehen können", so VfB-Torwarttrainer Jörg Probstfeld. Die Tore: 0:1 Ibrahim Jaha (20.), 1:1 Timo Zöller (30.), 2:1 Martin Thelen (44.), 3:1 Max Busch (48.), 3:2 Timur Dschuasbaev (68.), 4:2 Markus Schmitz (88., Foulelfmeter).

SV Remagen -

SC Niederzissen 2:1 (1:1)

Niederzissens Trainer Dierk Schlottau sprach nach der Hitzeschlacht laut aus, was alle Übungsleiter hinter vorgehaltenen Hand äußerten: "Es hätte bei diesem Wetter niemals gespielt werden dürfen. Das war unverantwortlich. Das Ergebnis interessiert niemanden. Ich bin froh, dass kein Spieler auf dem Platz reanimiert werden musste." Auch Remagens Trainer Raduan Fatine hatte mit der Hitze zu kämpfen: "Das war nicht mehr auszuhalten." Fußball wurde dennoch gespielt. Ricco Reuters Führung für den SC Niederzissen (15.) drehte Remagens Alexander Pax quasi im Alleingang in einen Heimsieg (40., 75.).

TuS Mayen II -

SG Westum/Löhndorf 1:3 (0:1)

"Das Ergebnis täuscht über das Kräfteverhältnis hinweg", so Wes-tums Trainer Elmar Schäfer. "Es hätte auch anders laufen können." Mayens Coach Bernd Hartung sah es ähnlich: "Wir haben zweimal den Pfosten getroffen, nicht aber das Tor." Denn Mayens zwischenzeitlicher Ausgleich fiel durch ein Eigentor des Remageners Benjamin Schröder (73.). Für die Rheinstädter trafen Tim Palm (45., 78.) und Daniel Decker (90.).

Von unserem Mitarbeiter

David Geisbüsch