Simmertal (ots). Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in Simmertal am Netto-Markt sowie am Gebäude des ehemaligen Sparmarktes in der Hauptstraße mehrere orangefarbene Graffiti-Schriftzüge mit Fußballbezug (u. a. „Ultras 98“) auf die Fassaden aufgesprüht. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.



