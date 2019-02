Grabstätte von Karl Marx in London erneut geschändet

London

Unbekannte haben erneut das Grab des Philosophen und Ökonomen Karl Marx am Londoner Highgate-Friedhof beschädigt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, hatten die Vandalen auf Englisch die Schriftzüge „Doktrin des Hasses“ und „Architekt des Genozids“ mit roter Farbe auf die Grabplatte geschmiert. Erst vor wenigen Tagen war der Name des kommunistischen Vordenkers aus einer Marmorplatte entfernt worden – wohl mit einem Hammer. Der Hammer-Angriff wird nach Angaben der Stiftung „Friends of Highgate Cemetry“ wohl bleibende Schäden an dem Grabmal hinterlassen.