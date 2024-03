Stuttgart

Turnen

Gotthardt überrascht mit zwei Medaillen beim DTB-Pokal

Von dpa

i ARCHIV - Die 15-jährige Marlene Gotthardt gewann am Wochenende zwei Medaillen in Stuttgart. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Die Stuttgarterin glänzt bei ihrem ersten Wettkampf bei den Seniorinnen mit Silber am Sprung und Bronze am Schwebebalken. WM-Teilnehmerin Meolie Jauch verpasst am Stufenbarren einen Podestplatz.