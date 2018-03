Aus unserem Archiv

Beach-Volleyballerin Sara Goller hat sich bei Olympia in London am Knie verletzt und muss mit Partnerin Laura Ludwig beim Grand Slam in der kommenden Woche im polnischen Stare Jablonki passen. Sie müsse sich behandeln lassen. «Da das aber die besten Ärzte und Physiotherapeuten sind, wird das bis zur deutschen Meisterschaft in Timmendorf wieder werden», schrieb Goller am Dienstag auf Facebook. Das Turnier an der Ostsee beginnt am 23. August. In London waren die Europameisterinnen von 2010 und 2008 am Sonntag im Viertelfinale ausgeschieden und belegten Rang fünf.