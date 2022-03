Golfer Scheffler gewinnt auch in Orlando

Der 25 Jahre alte Texaner setzte sich beim Arnold Palmer Invitational in Orlando mit 283 Schlägen knapp vor einem Trio durch und kassierte dafür 2,16 Millionen Dollar. Jeweils einen Schlag mehr benötigten Viktor Hovland (Norwegen), Billy Horschel (USA) und Tyrrell Hatton (England), die sich auf dem Par-72-Kurs im US-Bundesstaat Florida den zweiten Platz teilten. Der deutsche Golfer Stephan Jäger kam bei der mit zwölf Millionen Dollar dotierten Veranstaltung auf den geteilten 52. Rang.

«Es fühlt sich großartig an, besonders auf so einem schweren Golfkurs zu gewinnen», sagte Scheffler, der erst Mitte Februar bei der Phoenix Open in der Wüste von Arizona seinen Premierensieg auf der US-Tour gefeiert hatte.