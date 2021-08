Goldig – Kawasaki veredelt die Z900RS

SP-X/Friedrichsdorf. Im Februar 2022 bringt Kawasaki die SE-Version des Retrobikes Z900 RS auf den Markt. Für 1.800 Euro Aufpreis gegenüber dem für 11.995 Euro ausschließlich in Schwarz lieferbaren Basismodell bietet die SE-Version ein hochwertiges Federbein, bessere Frontbremsen, leistungsfähigere Bremsleitungen und Bremszylinder sowie eine besonders Aufsehen erregende Lackierung in Yellow-Ball sowie goldfarben eloxierte Räder. An der Leistung von 81 kW/111 PS ändert sich nichts. Yellow-Ball zierte schon 1972 das Modell Z1; die Z900RS orientiert sich sehr stark an dem historischen Vorläufer.

Ulf Böhringer/SP-X