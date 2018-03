Aus unserem Archiv

Berlin

Senta Berger ist in Berlin mit der Goldenen Kamera als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Die 68-Jährige setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen Anna Loos und Silke Bodenbender durch. «Ich danke für die Anerkennung, für das Interesse, für die Aufmerksamkeit an meiner Arbeit», sagte Berger. Berger wurde vor allem für ihre Leistung in den beiden Fernsehfilmen «Frau Böhm sagt Nein» und «Schlaflos» geehrt. Die Goldene Kamera wird von der «Hörzu» vergeben.