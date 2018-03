Goldene Kamera für Richard Gere, Danny DeVito und Diane Kruger

Aus unserem Archiv

Berlin

Die Hollywood-Stars Richard Gere, Danny DeVito und Diane Kruger sind in Berlin mit der Goldenen Kamera der Fernsehzeitschrift «Hörzu» ausgezeichnet worden. Als beste deutsche Schauspieler erhielten Senta Berger und Matthias Schweighöfer die begehrten Trophäen. Der ZDF-Zweiteiler «Entführt» bekam den Preis als bester Fernsehfilm. Überraschend war der Auftritt von Michael Douglas. Der Oscar-Preisträger ehrte DeVito für sein Lebenswerk. Musikpreise gingen an die deutsche Rapper-Gruppe Die Fantastischen Vier sowie an den deutsch-amerikanischen Star-Geiger David Gerrett.