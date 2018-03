Aus unserem Archiv

Die Ehrenmedaille der Verbandsgemeinde Asbach in Gold hat Bürgermeister Michael Christ zu Beginn der Sitzung am Donnerstag an André Gottschalk verliehen. Der bisherige Erste Beigeordnete ist seit 1. Januar Bauabteilungsleiter der VG und hat damit seine 1989 begonnene kommunalpolitische Laufbahn vorläufig beendet.