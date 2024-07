Goldene Ehrenmedaille des Kreises an Günter Knautz

Mit der Ehrenmedaille des Landkreises Altenkirchen hat Landrat Peter Enders das „herausragende ehrenamtliche Wirken“ von langjährigen Kreistagsmitgliedern gewürdigt, die dem neuen Gremium jetzt nicht mehr angehören. Für 25 Jahre im Kreistag (davon 8 Jahre als Beigeordneter) erhielt Günter Knautz die Auszeichnung in Gold. Die silberne Ausführung für 25 Jahre ging an Doris John und Matthias Krell, für 20 Jahre an Claus Behner.