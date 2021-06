Golden Knights gelingt Ausgleich gegen Montreal

Die Vegas Golden Knights haben in der NHL-Playoff-Serie gegen die Montreal Canadiens zum 2:2 ausgeglichen.

Der Favorit gewann am Sonntag (Ortszeit) auswärts nach Verlängerung 2:1 und wahrte damit alle Chancen auf den Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Paul Bryon hatte die Canadiens im zweiten Drittel in Führung geschossen, Brayden McNabb glich Mitte des letzten Drittels aus. Nicolas Roy brachte den Puck nach 1:18 Minuten in der Verlängerung dann ein zweites Mal im Tor von Carey Price unter und sicherte Las Vegas den wichtigen Sieg.

Das fünfte Duell der beiden Teams ist in der Nacht zum Mittwoch in der Glücksspielmetropole. Zum Weiterkommen braucht eine Mannschaft vier Siege.

Die Canadiens wurden erneut von Co-Trainer Luke Richardson betreut, weil Cheftrainer Dominique Ducharme positiv auf das Coronavirus getestet worden ist und sich in Quarantäne befindet. Wann er wieder mit dem Team arbeiten darf, ist unklar. Vor dem Spiel wurde zudem bekannt, dass auch Golden-Knights-General-Manager Kelly McCrimmon einen positiven Test hatte und in Isolation musste.

