Aus unserem Archiv

Beverly Hills

Golden Globes für Sandra Bullock und Jeff Bridges: Komödienstar Bullock wurde in der Nacht für ihre Hauptrolle in «Blind Side» zur besten Drama-Darstellerin gekürt. Es ist die wahre Geschichte einer wohlhabenden amerikanischen Hausfrau, die einen vernachlässigten schwarzen Teenager in ihre Familie aufnimmt. Jeff Bridges stach mit seinem Auftritt als saufender Country-Musiker in «Crazy Heart» Hauptdarsteller-Kandidaten wie George Clooney, Tobey Maguire und Morgan Freeman aus.