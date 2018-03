Aus unserem Archiv

Los Angeles

Das deutsche NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Der Film ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat. Akin dankte auf der Bühne unter anderem seiner mit Hauptdarstellerin Diane Kruger. „Das ist deine, das ist unsere“, sagte er zu ihr, mit der Trophäe in der Hand. Akins Thriller erzählt von einem Anschlag in Hamburg, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen. Die Rolle als verzweifelte Ehefrau, die die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen will, spielt Kruger.