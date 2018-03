Usain Bolt ist wieder Olympiasieger über 100 Meter. Der Jamaikaner siegte in 9,63 Sekunden vor seinem Landsmann und Weltmeister Yohan Blake. Seinen Weltrekord von 9,58 Sekunden verfehlte der 25-jährige Bolt beim Gewinn seiner vierten olympischen Goldmedaille knapp.

Usain Bolt hat es der Welt gezeigt! Er ist weiterhin der Superstar des Sprints.

Foto: John G.Mabanglo – DPA

Bolt hatte vor vier Jahren in Peking dreimal Gold erobert und vor den London-Spielen vollmundig ähnliche Großtaten angekündigt. Der schnellste Mann der Welt will in London zur Leichtathletik-Legende aufsteigen. Auf seiner Lieblingsstrecke, den 200 Metern, rechnete er sich im Vorfeld der Spiele die besten Chancen aus. Zum Abschluss will der Schützling von Trainer Glen Mills seine zweiten Sommerspiele mit Jamaikas Sprintstaffel über 4 x 100 Meter krönen.