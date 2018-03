Aus unserem Archiv

London

Julia Görges muss weiter auf ihr erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Die 22-Jährige verlor in Wimbledon ihre Drittrunden-Partie gegen die an Nummer 24 gesetzte Slowakin Dominika Cibulkova in drei Sätzen. Auch in Melbourne und Paris hatte Görges in diesem Jahr jeweils nach der dritten Runde das Aus ereilt.