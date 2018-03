Aus unserem Archiv

Melbourne

Julia Görges und Mona Barthel haben bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne die zweite Runde erreicht. Görges gewann gegen die Amerikanerin Sofia Kenin in 79 Minuten 6:4, 6:4. „Ich kann mich über meine Form wirklich nicht beschweren“, sagte die 29-Jährige aus Bad Oldesloe. Bei ihrem 40. Grand-Slam-Turnier trifft die Weltranglisten-Zwölfte Mittwoch auf die Französin Alizé Cornet. Barthel setzte sich gegen die Rumänin Monica Niculescu in einer Stunde und 49 Minuten mit 6:4, 7:5 durch. Für die 27-Jährige aus Neumünster war es der erste Sieg der neuen Saison.