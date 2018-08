Görges als zweite deutsche Spielerin bei US Open weiter

New York

Julia Görges hat als zweite deutsche Tennisspielerin nach Tatjana Maria die erste Runde bei den US Open überstanden. Die Weltranglisten-Neunte siegte 6:2, 6:7 (5:7), 6:2 gegen die russische Qualifikantin Anna Kalinskaja. In der zweiten Runde trifft die Wimbledon-Halbfinalistin am Mittwoch auf die Russin Jekaterina Makarowa. Erst in der vergangenen Woche konnte Görges beim Viertelfinale des WTA-Turniers in New Haven glatt gegen Makarowa gewinnen.