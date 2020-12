Glück für Götze und PSV: Sieg in letzter Minute

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 21:08 Uhr

Erster Europa-League-Sieg für Götze in seinem neuen Verein. Eindhoven spielt 2:1 auf Zypern – auf den letzten Drücker! Andere blamieren sich. So wie Tottenham mit Star-Coach Mourinho. Ein Starspieler namens Ibrahimovic hat gut lachen.

Berlin (dpa). Nach einem erinnerungswürdigen Gegentor aus rund 50 Metern haben Mario Götze und die PSV Eindhoven eine peinliche Niederlage auf Zypern noch abgewendet und den ersten Sieg in der Europa League in dieser Saison geschafft.

Der 28 Jahre alte Weltmeister-Held von 2014 machte mit dem niederländischen Erstligisten einen 0:1-Rückstand wett und siegte am Ende mit 2:1 (1:1) beim FC Omonoia Nikosia.

Die Gastgeber, die in der heimischen Liga den vierten Platz belegen, gingen durch Jordi Gómez in der 29. Minute in Führung. Der Spanier zog aus der eigenen Hälfte einfach ab. Eindhovens Torwart Yvon Mvogo, Leihgabe von RB Leipzig, hatte sich weit vor seinem Kasten postiert und konnte den Ball im Rückwärtslaufen auch nicht mehr abfangen. Den Ausgleich erzielte vor der Pause Donyell Malen (40.). Er war es auch, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte und PSV auf den zweiten Rang in der Gruppe E verhalf.

Schwer tat sich auch die AS Rom. Es reichte daheim nur zu einer Nullnummer gegen ZSKA Sofia. Der SSC Neapel kam zu einem 1:0 (0:0) bei Real Sociedad San Sebastian. Deutlich weniger Mühe hatte der FC Arsenal – die Gunners setzten sich mit 3:0 (2:0) gegen den FC Dundalk durch.

Zu den größten Blamagen zählte am zweiten Spieltag aber die Niederlage von Tottenham Hotspur beim FC Antwerpen. Mit 0:1 (0:1) unterlag das Team von Star-Coach José Mourinho bei den Belgiern. „Wir können uns nur selbst anklagen und den Gegner loben“, konstatierte der 57 Jahre alte Portugiese. Für Mourinho ist es laut BBC die erste Pleite in der Europa League seit November 2016. Den einzigen Treffer erzielte Lior Refaeov.

Mourinho versuchte zwar alles, wechselte zur Pause gleich viermal aus und später auch noch den einen Stürmerstar, Harry Kane, für den anderen, Gareth Bale, ein – half alles nichts. „Ich würde ja lieber den Gegner loben, weil er ein tolles Spiel gezeigt hat, und nicht uns für ein schreckliches Spiel anklagen. Aber ich muss beides tun“, meinte Mourinho. Antwerpen ist mit sechs Punkten Erster in der Gruppe J, die Spurs sind Zweiter mit drei Zählern.

Die optimale Ausbeute aus zwei Spielen holte der AC Mailand. Und das, obwohl der Superstar eine Superchance ausließ. Zlatan Ibrahimovic musste aber über sich selbst lachen. Der 39-jährige Schwede mit dem Prädikat für besonders spektakuläre und vor allem viele Tore verballerte gegen Sparta Prag zu lässig einen Elfmeter in der 36. Minute. Die Latte streifte der Ball statt im Netz zu landen.

Ibrahimovic, der sich nach der Pause und seiner Auswechslung ausruhen konnte, hatte letztlich aber gut lachen: Milan gewann die Partie gegen die weiter punktlosen Tschechen am Ende trotzdem mit 3:0 (1:0) im berühmten San Siro und führt die Gruppe H an.

Deutlich zielsicherer als Ibrahimovic in Mailand erwiesen sich die Spieler des Wolfsberger AC aus Österreich. Gleich drei Treffer erzielten die Gäste beim überraschenden 4:1-(2:0)-Sieg bei Feyenoord Rotterdam in der Gruppe K vom Elfmeterpunkt. AC-Kapitän Michael Liendl durfte sich zudem über einen Dreierpack und die Tabellenführung freuen.

