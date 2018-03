Glocken läuten zu Olympia-Start – auch «Big Ben»

Zum Beginn der Olympischen Spiele wird die berühmte Londoner Glocke «Big Ben» zum ersten Mal seit 60 Jahren ihren Rhythmus ändern und damit an einem Massen-Glockenläuten teilnehmen.

Auch die Glocken von Big Ben werden zum Olympiastart läuten.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Dank einer Sondergenehmigung wird sie drei Minuten lang und insgesamt 42 Mal erklingen, teilte das Organisationskomitee am Dienstag mit. Zuletzt hatte «Big Ben» zur Beerdigung von König George VI., dem Vater von Queen Elizabeth II., den regulären Ablauf geändert. Das Ganze ist Teil eines Kunstprojektes, in dessen Rahmen Tausende Glocken im Königreich gleichzeitig zu hören sein sollen.

Neben «Big Ben» werden in der Zeit von 8.12 bis 8.15 Uhr auch die Glocken an den Gebäuden der Regionalparlamente in Wales, Schottland und Nordirland schlagen. Radio- und Fernsehsender der BBC übertragen den Klang. Jeder ist aufgefordert, mitzumachen. So werden nach Angaben des Komitees Tausende Kirchen- und Schiffsglocken ertönen. Auch Tür- und Fahrradklingeln sollen betätigt werden. Selbst im Ausland wollen britische Institutionen mitmachen. Bis zu 10 Millionen Radio-, Online- und Fernsehzuhörer werden erwartet.

Hinter dem Projekt steht der Künstler und Turner-Preis-Gewinner Martin Creed. Er will damit einen Weltrekord der größten Zahl von Glocken, die jemals gleichzeitig geläutet haben, aufstellen.

Anders als oft geglaubt ist «Big Ben» nicht der Name des Glockenturms am Parlament, einem der Wahrzeichen Londons. Er bezeichnet die 13,5 Tonnen schwere Glocke, die darin hängt. Der Turm selber wird künftig zu Ehren der Königin offiziell «Elizabeth Tower» heißen. Das war zum 60. Thronjubiläum der Queen in diesem Jahr entschieden worden.