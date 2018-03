Timo Glock ist im ersten Qualifikationsabschnitt zum Großen Preis von Europa ausgeschieden. Der Formel-1-Pilot aus Wersau belegte in Valencia den 21. Platz.

In dieser Saison kam Glock in seinem unterlegenen Marussia Virgin damit in bislang allen acht Versuchen nicht in die zweite Runde der besten 17.