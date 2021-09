Globale E-Standards für Zweiräder – Elektro-Kooperation von Piaggio, KTM, Yamaha und Honda

SP-X/Mattighofen. Mit Piaggio, KTM, Yamaha und Honda haben sich vier große Zweiradhersteller auf die Gründung des „Swappable Batteries Motorcycle Consortium“ (SBMC) geeignet. Ziel des Gemeinschaftsprojekts ist es, Lösungen für ein künftiges Batterietauschsystem zu entwickeln, das eine standardisierte Akkutechnik zur globalen Nutzung aller Akteure für leichte Elektrofahrzeuge bereitstellt. Neben Rollern, Leichtkrafträdern und Motorrädern sollen dazu auch drei- und vierrädrige Leichtfahrzeuge mit Niedervolt-Technik gehören.

Mit dem Batterietauschsystem soll die Nutzung leichter E-Mobile hinsichtlich Reichweite und Ladezeiten praxistauglicher und in Hinblick auf die Lebenszyklen der Fahrzeuge nachhaltiger werden. Außerdem wollen die Zweiradhersteller im Rahmen der Kooperation den Aufbau entsprechender E-Infrastruktur fördern und zugleich die Kosten für E-Mobilität senken, um so einer Verbreitung klimafreundlicher Mobilitätslösungen Vorschub zu leisten. Die vier Gründungsmitglieder ermuntern andere Interessengruppen, sich in das neugegründete Gemeinschaftsprojekt einzubringen.

Mario Hommen/SP-X