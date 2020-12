Glanzloser Barça-Sieg gegen Tabellführer San Sebastian

Der FC Barcelona hat sich an die Spitzengruppe der spanischen Primera Division herangekämpft und den Spitzenreiter der höchsten spanischen Fußball-Liga gestürzt.

Die Katalanen zitterten sich am Mittwoch zu einem 2:1 (2:1) gegen Real Sociedad San Sebastian und belegen mit 20 Punkten nun den fünften Tabellenplatz. Jordi Alba (31.) und Frenkie de Jong (43.) sicherten Barca die drei Punkte, nachdem San Sebastian durch Willian José (27.) in Führung gegangen war. In der Schlussphase hatte der deutsche Barca-Keeper Marc-André ter Stegen einige brenzlige Situationen zu überstehen. Spitzenreiter ist nun Atletico Madrid mit 26 Zählern.

