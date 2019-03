Gegen Freiburg hat Borussia Mönchengladbach zuhause seit fast 24 Jahren nicht verloren. Trainer Hecking fordert nach drei Heimpleiten wieder Siege vor eigenem Publikum. Noch nicht helfen kann Nationalspieler Ginter.

Mönchengladbach (dpa) - Gegen den SC Freiburg will der Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach am heutigen Freitag (20.30 Uhr) zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga seine Champions-League-Ansprüche unterstreichen und wieder ...