Biarritz

Beim G7-Gipfel im französischen Badeort Biarritz hat sich Gastgeber Frankreich den Kampf gegen Ungleichheiten in der Welt auf die Fahnen geschrieben – vor allem zwischen Männern und Frauen. Präsident Emmanuel Macron strebt dazu eine „Partnerschaft von Biarritz“ an, um in den beteiligten Ländern entsprechende Gesetze zur Gleichberechtigung zu verankern.