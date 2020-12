Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Köln. Ein grünes Motorradöl mit Limettenduft bringt der Schmierstoffhersteller Motul Ende August in den Handel. Das Viertakt-Öl der Spezifikation 10W-40 wurde gemeinsam mit Kawasaki entwickelt und richtet sich an die Fans der Marke, die den grell-grünen Farbton traditionell als Erkennungsmerkmal der sportlichsten Bikes nutzt. Preise für die „Kawasaki Lime Green Edition by Motul“ sind noch nicht bekannt.

Hintergrund der Markteinführung des grünen Öls: Motul ist seit Anfang des Jahres „Schmierstoffpartner“ von Kawasaki in Deutschland. Das ungewöhnliche Produkt soll diesen Umstand nun bekannter machen.

Holger Holzer/SP-X