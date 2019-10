Riga/München (dpa) – Bayern-Star Robert Lewandowski trifft und trifft und trifft. Mit einem Dreierpack in der EM-Qualifikation in Lettland (3:0) hat der polnische Nationalstürmer seine Torbilanz in der Saison weiter verbessert und selbst den offiziellen Twitter-Account der Euro 2020 verblüfft.