Nürnberg

GfK: Verbraucher bleiben in Kauflaune

Nürnberg (dpa). Die Kaufneigung der Verbraucher in Deutschland hat sich im April wieder stabilisiert. „Die Konsumstimmung bleibt trotz der schwächelnden Konjunktur auch im Frühjahr 2019 intakt“, berichtete die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. In ihrer monatlichen Studie prognostiziert die GfK für Mai einen zum Vormonat gleichbleibenden Konsumklimaindex von 10,4 Punkten.