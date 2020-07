Hierbei nutzen die Täter die bundesweit bekannten Modus operandi des Enkeltrickbetruges und des betrügerischen Gewinnspielversprechens. Zielpersonen der Täter sind hierbei überwiegend ältere Menschen.



Beim Enkeltrickbetrug geben sich die Täter als nahen Verwandten aus und geben vor in einer Notsituation zu sein. Die Täter versuchen hierbei Bargeld oder Wertgegenstände von ihren Opfern betrügerisch zu erlangen. Bei den Gewinnspielversprechen geben sich die Täter überwiegend fälschlicherweise als Notare aus und geben ihren Opfern an, dass sie eine hohe Summe an Geld gewonnen hätten. Im nächsten Schritt verlangen die Täter zur Auszahlung der angeblichen Gewinnsummen Bearbeitungsgebühren, die ihre Opfer in Form von Guthabenkarten oder Überweisungen tätigen sollen und die Täter so betrügerisch an Geld gelangen.



