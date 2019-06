Gewerkschaft: Unruhe bei Eurowings-Piloten auf Mallorca

Palma de Mallorca (dpa) – Die spanische Pilotenvereinigung SEPLA warnt wegen stockender Gehaltsverhandlungen bei Eurowings-Beschäftigten auf Mallorca vor einer Eskalation. Nach monatelangen Gesprächen seien die Fronten zwischen den Piloten und der Lufthansa-Billigtochter verhärtet, ließ sie mitteilen. Vor einem Verhandlungstermin am 27. Juni herrsche große Unruhe in der Belegschaft. Wenn das Verhandlungsfinale nicht positiv verlaufe, stehe den Urlaubern „eine ungewisse An- und Abreise“ auf die Insel bevor, warnte SEPLA, ohne konkreter zu werden.