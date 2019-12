Frankfurt/Main

Gewerkschaft: Streik bei der Lufthansa noch in diesem Jahr

Die Kabinengewerkschaft Ufo bereitet Streiks in den nächsten Tagen bei der Lufthansa vor. Das geht aus einer Information an die Mitglieder vom Donnerstag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Streik solle noch in diesem Jahr stattfinden, bestätigte ein Ufo-Sprecher. Die genauen Zeiten will Ufo am Freitagabend mitteilen.