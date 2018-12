Dhaka

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande der Parlamentswahl in Bangladesch sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Anhänger der Regierungspartei und der Opposition bekämpften sich laut Polizei in verschiedenen Teilen des Landes, um Kontrolle über die Wahllokale zu erlangen. An einigen Orten wurde die Stimmabgabe unterbrochen. Ein Wahllokal blieb geschlossen, weil die Stimmzettel gestohlen wurden. Die Behörden unterbrachen nach Angaben der Telekommunikationsbehörde in ganz Bangladesch den Zugang zu mobilem Internet, um die Verbreitung von Gerüchten zu unterbinden.