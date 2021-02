Gewahrsam mal anders ... freilaufende Hunde auf der BAB 64 von Bundespolizei eingefangen

Die Bundespolizisten staunten nicht schlecht, als neben Personen und Fahrzeugen auch zwei Hunde vor ihnen standen. Bevor die Streuner auf die viel befahrene Autobahn laufen konnten, wurden sie von den Beamten in „Schutzgewahrsam“ genommen und auf die Rückbank im Streifenwagen gesetzt – was den „Flüchtigen“ sichtlich gut gefiel.



Beide Hunde wurden von der Feuerwehr Trierweiler-Sirzenich an das Tierheim Trier-Zewen übergeben. Dort meldete sich gegen Abend der besorgte Tierhalter. Nach dem Abenteuer freuten sich beide Ausreißer wieder nach Hause zu können.



