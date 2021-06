„Get well Christian“: Finnen setzen Zeichen beim Aufwärmen

„Get well Christian“ stand in blauer Schrift auf den weißen Aufwärmshirts, die Teemu Pukki und seine Kollegen vor der Partie in St. Petersburg trugen. Der dänische Fußballprofi Christian Eriksen hatte am Samstag beim Spiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und war wiederbelebt worden. Inzwischen ist Eriksen aber auf dem Weg der Besserung. Für Dänemark steht am Donnerstag (18.00 Uhr) gegen die Belgier die erste Begegnung nach dem Schockmoment an.

© dpa-infocom, dpa:210616-99-18376/2