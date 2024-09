Ein Kreuz und eine Kerze zum Gedenken an die verstorbenen Seeleute der gesunkenen «Verity» stehen an Deck eines Schiffes, das am Schwimmkran vorbeifährt, der die gesunkene «Verity» bergen soll. Am 24. Oktober 2023 waren die «Verity» und der Frachter «Polesie» südwestlich von Helgoland zusammengestoßen. Die «Verity» sank. Die Behörden gehen davon aus, dass fünf Seeleute bei dem Unglück ums Leben kamen. (zu dpa: «Gesunkener Frachter «Verity» vom Meeresgrund geborgen»)

Foto: Sina Schuldt/DPA