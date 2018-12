Gesuchter Terrorverdächtiger in Mainz gefasst

Mainz

Die Polizei hat in Mainz einen in den Niederlanden gesuchten Terrorverdächtigen festgenommen. Das teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt am Abend mit. Demnach steht der Festgenommene im dringenden Verdacht, „sich an Vorbereitungen zur Begehung eines terroristischen Anschlags in den Niederlanden beteiligt zu haben“. Es handelt sich um einen 26-jährigen Syrer. Einem Sprecher zufolge steht der Einsatz in Zusammenhang mit der Festnahme von vier weiteren Terrorverdächtigen in den Niederlanden.